Uğurlar olsun...

1993 yılında uğradığı bombalı saldırıda katledilen Araştırmacı Yazar ve Gazeteci Uğur Mumcu, Narlıdere Limanreis Mahallesi’ndeki heykeli önünde anıldı. Başkan Ali Engin, “Her birimiz birer Uğur Mumcu cesareti ile geleceğe yürümeliyiz “ dedi. CHP Milletvekili Tacettin Bayır da “Düşünceleri hiç ölmeyecek” diye konuştu.



CHP Kuşadası İlçe Örgütü de Uğur Mumcu’yu andı. İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, Mumcu’nun fikirlerinden asla ödün vermeyen bir Kemalist olduğuna dikkat çekti.



Karanfiller bırakıldı



Gazeteci yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 28’inci yıl dönümünde Foça’da törenle anıldı. Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, “Uğur Mumcu’yu haince katledilişinin yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz” diye konuştu.



‘Anlamak borcumuz’



Güzelbahçe Yelki Mahallesi’nde bulunan Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam da katıldı. Başkan İnce, “ Uğur Mumcu’lar ve devrimci aydınları anmak ve anlamak bizlere bir görevden ziyade, bizler için vicdanımızın borcudur” dedi.



‘Yorulmadan çalışacağız’



Çeşme’de Uğur Mumcu Parkı’ndaki heykeli başında düzenlenen anma törenine katılan Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Bizler, Uğur Mumcu’lar gibi aydınlık yarınlara olan inancımızla, yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler Cumhuriyetçiyiz. Bizler laikiz” şeklinde konuştu.



‘Onun yeri değişmez’



Karabağlar Belediyesi tarafından Üçyol Uğur Mumcu Parkı’nda düzenlenen törene Başkan Muhittin Selvitopu ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen de katıldı. Başkan Selvitopu, “Uğur Mumcu Türk halkının kalbindeki yerini almıştır. Bu yeri değiştirmeye de kimsenin gücü yoktur” dedi.