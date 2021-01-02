Ulaşım yılı olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Narlıdere Metrosu şantiyesinde işçiler ve mühendislerle yeni yılı kutladı. Salgın ve afetlere rağmen 10 kilometrenin üzerinde tünel kazısını tamamlayan ekibe teşekkür edip yeni yıl pastası kesti. “Bu projeye ve emek veren herkesle iftihar ediyoruz” diyen Soyer, “2020’de yaşanan felaketlere rağmen karınca gibi çalıştılar. Metronun vaktinde bitmesi için 125 milyon euroluk bir kaynak yarattık. Tam da vadettiğimiz tarihte, 2022’de İzmirlilere hizmet vermeye başlayacak” ifade etti. 2021’in İzmir için ulaşım yılı olacağını söyleyen Soyer, şöyle devam etti:

Kent tarihinde ilk

“Yeni yıla damgasını vuracak çalışmalarımız ulaşım alanında olacak. Çiğli Tramvayı’nın ihalesini yaptık. Biri Fethi Sekin, diğeri Uğur Mumcu olmak üzere iki feribot İzmir Körfezi’nde çalışmaya başladı. İkisinin bedeli 136 milyon lira, çok pahalı yatırımlar ama kent içi trafiğin bir kısmını Körfez’e aktararak hafifletmek niyetiyle yaptık. Ocak ayında İzmir tarihinin en büyük yatırımlarından olan Buca Metrosu’nun ihalesine çıkıyoruz. 1 milyar 70 milyon euroluk dev bir bütçesi var. 2023 yılında en azından belli istasyonlarını hizmete sokmak istiyoruz.”

İZSU’dan yatırım hamlesi

İZSU Genel Müdürlüğü ise, 2020 yılında İzmir için büyük önem taşıyan çok sayıda projeyi hayata geçirdi. 2020 yılı yatırım miktarı 500 milyon lira olarak açıklandı. Dev bütçe, kent merkezi, Kemalpaşa, Dikili, Çeşme, Mordoğan, Tire, Bayındır ve Foça’da; kanalizasyon, içme suyu, yağmur suyu ve atık su altyapıları için harcandı.

Öte yandan, kentte devam eden altyapı yatırımları için Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile 50 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzalandı. Bu anlaşma ile yaratılan kaynak Çeşme ve Dikili ilçelerinin sağlıklı bir içme suyu altyapısına kavuşturulması ve kayıp kaçak oranlarının azaltılması sayesinde kentin su kaynaklarının korunması için kullanılacak.

İkİ bİn tablet

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitim gören ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, alım işlemlerini tamamladığı 2 bin adet tabletin dağıtımına başladı. Böylece İzmir’de tablet desteği verilmiş öğrenci sayısı 2 bin 373 olacak.