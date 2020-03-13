13.03.2020 - 07:00 | | AA
‘Ülkemiz kaybetmesin’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Koronavirüs Bilim Kurulu’nca alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarına, turizm sektörü temsilcilerinden tam destek geldi.
Türkiye’nin gelecekte daha büyük sorunlar yaşamaması için alınan kararların doğru olduğunu düşündüklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, “2020 turizm sezonu ekonomik olarak bize birtakım sıkıntılar yaşatacak ama bu tür önlemlerin alınmasından yanayız. Otelciler olarak bütün dünyaya musallat olmuş bu olaydan bir an önce nasıl kurtuluruz, nasıl tedbirler alırız bunu düşünmemiz lazım” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de, “Turistin az gelmesi ülke için daha iyi olacak. Birkaç ay kaybedelim ama ülkemiz kaybetmesin” diye konuştu.
Adalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladıAdalet Bakanlığı koronavirüse karşı alınan tedbirleri içeren bir acil eylem planı hazırladı. Eylem planının uygulanması bakanlık bünyesinde kurulan bir komisyon tarafından günlük olarak takip ediliyor.