Türkiye’nin gelecekte daha büyük sorunlar yaşamaması için alınan kararların doğru olduğunu düşündüklerini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Halil Özyurt, “2020 turizm sezonu ekonomik olarak bize birtakım sıkıntılar yaşatacak ama bu tür önlemlerin alınmasından yanayız. Otelciler olarak bütün dünyaya musallat olmuş bu olaydan bir an önce nasıl kurtuluruz, nasıl tedbirler alırız bunu düşünmemiz lazım” dedi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin de, “Turistin az gelmesi ülke için daha iyi olacak. Birkaç ay kaybedelim ama ülkemiz kaybetmesin” diye konuştu.