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    HaberlerEge Haberleri Ülkeyi Ekonomi temsil edecek
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    25.10.2020 - 00:02 |

    Ülkeyi Ekonomi temsil edecek

    İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), Avrupa Birliği’nin dünya genelinde silahsızlanmayla ilgili yapılan çalışmalara yön vermek amacıyla, 27 ülkeden 97 kuruluşun katılımıyla oluşturduğu konsorsiyuma, Türkiye’den dahil edilen ilk kurum oldu.

    Ülkeyi Ekonomi temsil edecek

     İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Egeli, “Üniversitemiz, AB’nin silahsızlanma alanındaki politikalarına yön veren çalışmalarda ülkemizi temsil edecek. Bu alanda çalışmalar yapan veya yapacak öğrencilerimiz, 97 kurumda staj yapma önceliğine sahip olacak” dedi.

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