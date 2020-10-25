Ülkeyi Ekonomi temsil edecek

İEÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sıtkı Egeli, “Üniversitemiz, AB’nin silahsızlanma alanındaki politikalarına yön veren çalışmalarda ülkemizi temsil edecek. Bu alanda çalışmalar yapan veya yapacak öğrencilerimiz, 97 kurumda staj yapma önceliğine sahip olacak” dedi.