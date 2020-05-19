‘Ulu Önderimizin her zaman izindeyiz’

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Başkan Doğan, “Atatürk, en büyük eserimdir dediği Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etti. Biliyoruz ki Türk gençliği de kendisine emanet edilen bu değere her zaman sahip çıkacak. Bizler, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan hiçbir zaman ayrılmayacağız” dedi.