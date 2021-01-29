UNESCO anketi ile yeni yol haritası

Bergama’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girişinin 7’nci yılında, şehir halkı ile anket çalışması yapıldı. Sonuçların çarpıcı olduğunu belirten Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Çalışmalar hakkında yerelde yetersizlik ve memnuniyetsizlik hissi görülüyor. Katılımcıların 2011-2014 yılları arasında Bergama’nın UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınma süreci ile alındıktan günümüze kadar olan süreç hakkında düşünce ayrımında olması dikkat çekici. 2011-2014 yılları arası UNESCO çalışmaları genelde iyi anılırken, günümüze kadar olan süreçte ise beklentilerin gerçekleşmediğine ilişkin görüşler göze çarpıyor” dedi.

Tanıtımlar artmalı

Anket sonuçlarının önemli bir yol gösterici olduğuna dikkat çeken Koştu, “Katılımcıların çoğu düzenli ziyaretçiler ya da bölge halkı olmasına rağmen dünya mirası değerlerimizle ilgili doğru cevaplar verememiş. Güçlü bir bilgilendirme çalışmasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Öte yandan UNESCO ile birlikte turizm yoluyla desteklenen bir istihdam ve gelir artışı beklentisi oluşmuş. Tanıtım çalışmalarının ise Bergama’nın somut ve somut olmayan tüm değerlerini, ortaya koyacak bir sistematik ile ele alınması yönünde görüş bildirilmiş” diye konuştu.

Aşevi üç aya tamam

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Fen İşleri ve Temizlik İşleri şantiyelerinde incelemelerde bulundu. Bergama’nın makus talihi değiştirmek üzere göreve geldiklerini belirten Koştu, “Başta vizyon projelerimiz olmak üzere, belediyemiz günlük hizmetlerinin de aksamadan devam etmesi için gereken her önlemi alıyoruz” dedi.

Her gün 500 kişiye sıcak yemek

Ardından, Başkan Yardımcıları Aşkın Uyar ve Cüneyt Umutlu ile birlikte belediye aşevi için yapılan inşaatta inceleme yapan Koştu, “Çalışmalar yaklaşık 3 ay sonra tamamlanacak. Haftanın 6 günü 2 öğünlük 4 çeşit sıcak yemek servisi yaptığımız aşevi, yeni yerinde daha sağlıklı ve kaliteli hizmet sunacak. Günlük 500 kişilik sıcak yemeğin pişirildiği aşevimize katkı sunan yardımsever hemşehrilerime de şükranlarımı sunuyorum” dedi.