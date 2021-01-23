BİST1.542-0.59EURO9.040.75USD7.410.60ALTIN442.13-0.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Üniversite hazırlık kurslarına az kaldı
    ABONE OL
    23.01.2021 - 07:00 |

    Üniversite hazırlık kurslarına az kaldı

    Bergama Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, pandemi arasının ardından, 25 Ocak Pazartesi günü başlıyor.

    Üniversite hazırlık kurslarına az kaldı

    Bergama Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, pandemi arasının ardından, 25 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Sınıflarımızda mesafe ve hijyen kuralları için gereken düzenlemeleri yaptıkların belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza desteğimiz sürecek” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    149 can kaybı, 5 bin 967 vaka

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! 1750 ile 2000 TL arasında değişiyor...

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Eldivenlerin hikayesi ortaya çıktı

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Kapalıçarşı’da 3 milyonluk imitasyon eşya operasyonu

    Sıradaki Haber