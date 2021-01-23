Üniversite hazırlık kurslarına az kaldı

Bergama Belediyesi, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde, Bergama Belediyesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları, pandemi arasının ardından, 25 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Sınıflarımızda mesafe ve hijyen kuralları için gereken düzenlemeleri yaptıkların belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımıza desteğimiz sürecek” dedi.