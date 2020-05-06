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    06.05.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Ünzile, artık taburcu olacak

    AYDIN’IN Söke ilçesinde, göz kanseri olan ve tek gözü alınan 2.5 yaşındaki Ünzile Özçelik’in yardımına Ankaralı bir hayırsever yetişti.

    Ünzile, artık taburcu olacak

    AYDIN’IN Söke ilçesinde, göz kanseri olan ve tek gözü alınan 2.5 yaşındaki Ünzile Özçelik’in yardımına Ankaralı bir hayırsever yetişti. Doktorların yönlendirmesiyle küçük kız, İstanbul’daki özel bir hastaneye götürüldü. Burada tedavisine başlanan Ünzile’nin, ameliyatla sağ gözü alındı. Ameliyat sonrası 1.5 ay daha tedavisi devam edecek olan kızı Ünzile’nin taburcu edilebilmesi için ihtiyacı olan 32 bin lirayı Ankaralı bir hayırsever, şarkıcı Haluk Levent’in öncülük ettiği Anadolu Halk ve Barış Platformu’nun (AHBAP) da desteğiyle hastaneyle irtibata geçti, masrafları karşıladı. Baba Özçelik, “Hastaneden paranın ödendiğini bize bildirdiler. Taburcu olmayı bekliyoruz. Daha sonraki tedavi sürecinde kızıma takılacak protez göz için de toplam 13 bin lira gibi bir paraya ihtiyaç var. Taburcu olabilmemiz için hastane masraflarının ödenmesi bizi çok sevindirdi. Allah o hayırseverden razı olsun” dedi.

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