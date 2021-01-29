Üretene destek

Sürdürülebilir tarımsal kalkınmanın sağlanması için projeler hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yüzde 50 hibeli ceviz fidanı desteklemesi gerçekleştirdi. Üreticilere doğru gübreleme metotlarının nasıl uygulanacağı bilgisi de verildi. Büyükşehir, üreticilere toplam 77 bin ceviz fidanının yanı sıra 131 bin meyve fidanı dağıtımı yaptı. Belediye Başkanı Osman Gürün, ürün çeşitliliği ile verimli ve dayanıklı ürün üretiminin artırılması için destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Yeni gelir kapısı olacak

İzmir Çeşme’de ise, üreticilere kuraklığa dayanıklı keçiboynuzu fidanı dağıtıldı. Ildır Mahallesi’nde gerçekleşen törene Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Keçeci ile üreticiler katıldı. Çeşme’nin dokusuna uygun olduğunu düşündükleri keçiboynuzunun ilçe için önemli bir gelir kapısı olabileceğini ifade eden Özen, “Bugün burada 68 vatandaşımıza 4’er tane ücretsiz keçiboynuzu fidanı dağıttık. Keçiboynuzunun hem meyvesi hem de meyvesinden elde edilen ürünleri çok değerli” dedi.

Gelecek organik tarımda

İzmir Rotary Kulübü ve İzmir Rotaract Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Rotary Meslek Hizmetleri Ödül Töreni’nde Işık Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık’a ‘Üstün Başarı’ ödülü verildi. “Gelecek organik tarımda” diyen Işık, “Organik tarımda, toprağın konvansiyonel tarımla kaybettiği değerleri geri kazandırılıp verimliliği artırılıyor. Ürünleri tüketenler ise sağlıklı beslenmiş oluyor. Hem sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de ürünler rafa kadar izlenebiliyor” ifadelerini kullandı.