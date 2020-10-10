Üretici kadınlara bakanlık desteği

Merkezefendi Belediyesi ortaklığıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hizmete açılan Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi, Ticaret Bakanlığı’nca başlatılan KOOP-DES Hibe Programı’na sunduğu ‘Sağlıklı Nesiller İçin Sağlıklı Besin ve Uygun Paketleme’ projesiyle hibe almaya hak kazandı. Hibe kapsamında kooperatife üç meyve-sebze kurutma makinesi, iki vakumlama makinesi ve teçhizat desteği sağlanacak. Kadınlara güvenmenin son derece önemli ve doğru olduğunu belirten Başkan Şeniz Doğan, “Meyve ve sebzelerin zamanı dışında da tüketilmesini sağlayacağız. Ürünleri, pandemi kurallarına uygun olarak el değmeden paketleyeceğiz” diye konuştu.

400 bin liralık tasarruf

Öte yandan belediye, 7501 Sokak’ta 400 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğindeki yol açma çalışmasından çıkarılan bin 600 kamyon dolusu toprağı, Hacıeyüplü Mahallesi’nde yürütülen yol açma çalışmasında dolgu malzemesi olarak kullanıyor. Bu yöntemle, 400 bin lira tasarruf edildi. Başkan Doğan, bütçeyi doğru kullanarak doğru hizmet yaptıklarını dile getirdi, “Hacıeyüplü’den çıkarılan kum, diğer mahallemizde dolu malzemesi olarak kullanılıyor. Bu şekilde hem tasarruf ediyoruz hem de çalışmalar hızla tamamlanıyor” dedi.