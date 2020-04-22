‘Üreticiyle el eleyiz’

Dünyayı etkileyen salgın nedeniyle üreticilere olan destekleri artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 600 dönümlük belediye arazisinde Büyükşehir eliyle üretimi başlatacaklarını, yonca ve süt otu ekimi yapacak olan üreticilerin tohum bedellerinin yüzde 50’sinin Büyükşehir tarafından karşılanacağının müjdesini verdi, “Siz yeter ki üretin, biz destek olacağız” dedi.

‘Teşekkür ediyorum’

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, tarımsal ve hayvansal desteklemelerini artırdı. Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’in üretmeye devam etmesinin önemli olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz üreticilere, “Siz yeter ki üretin, biz size destek olmaya devam edeceğiz” diye seslendi. Balıkesir’in tarım sektörünün bütün alt dallarında yapılan üretimle Türkiye’de söz sahibi bir konumda olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu başarı, üreticilerimizin gerek bitkisel gerekse hayvansal üretimde kaliteli ürün üretme gayreti içinde olmalarından kaynaklanıyor. Büyük bir özveri ile çalışan tüm üreticilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

‘Hibrit istemiyoruz’

2011 yılında Tohum Takas Şenlikleri’ni başlatan ve bu etikinliğin Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, yerel tohumun yaşaması için çalışıyor. Bu yılki Tohum Takas Şenlikleri’nin koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilmesinden sonra, yerel tohumun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle, Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi’nde, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde 50 bin fide dağıtımı yapacak.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, “Can Yücel Tohum Merkezi’nde 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm Seferihisar’ı bu hibrit olmayan gerçek öz tohumlarımızın fidelerini almaya davet ediyorum” dedi. Tohumlardan ücret alınmayacak.

‘Artı veren tek kalem TARIM’

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından, Zoom uygulaması üzerinden düzenlenen online basın toplantılarının ilk konuğu Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi oldu. Bu süreçte, ihracat açısından en güçlü olan sektörün tarım olduğunu belirten Eskinazi, “Koronavirüs ile tarımın ne kadar olduğunu sadece bizler değil, diğer ülkeler de anlamış durumda. Hatta bizim ihracatımızda artı veren tek ihracat kalemi tarım ihracatıdır. Bu açıdan gelecekte tarıma daha çok önem vermemiz gerekir” dedi.

Salgın sonrası hükümetlerin tüm politikalarını gözden geçireceğini söyleyen Eskinazi, “Bizim de tarım politikalarımızın gözden geçirilip tarımda yine ön plana çıkan bir ülke olmamız için gerekli adımlar hızla atılacaktır. Salgında şunu da gördük ki, Türkiye gıda konusunda diğer ülkelere göre çok daha iyi bir konumda. Fakat salgın sürecinde yurtiçinde ihtiyaç duyulan bazı ürünlere karşı ihracata yönelik kısıtlamalar gelebilir” diye konuştu.