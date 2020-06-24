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    HaberlerEge Haberleri Urla Rotary’de devir teslim...
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    24.06.2020 - 07:00 |

    Urla Rotary’de devir teslim...

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu kulüplerinden Urla Rotary’de 2020-2021 dönemi başladı.

    Urla Rotary’de devir teslim...

    Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu kulüplerinden Urla Rotary’de 2020-2021 dönemi başladı. Urla’da koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek düzenlenen törenle, 2019-2020 dönem başkanı Zafer Vardarcı görevini Mesut Türkoğlu’na teslim etti. Türkoğlu, Rotary’nin dostluk, dürüstlük, hizmet ve liderlik değerleri üzerine kurulu olduğunu belirtti, “İnsan yaşamlarına dokunacak projeler hazırlayacağız” dedi.

    Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
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