Urla Rotary’de devir teslim...

Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu kulüplerinden Urla Rotary’de 2020-2021 dönemi başladı. Urla’da koronavirüs tedbirlerine dikkat edilerek düzenlenen törenle, 2019-2020 dönem başkanı Zafer Vardarcı görevini Mesut Türkoğlu’na teslim etti. Türkoğlu, Rotary’nin dostluk, dürüstlük, hizmet ve liderlik değerleri üzerine kurulu olduğunu belirtti, “İnsan yaşamlarına dokunacak projeler hazırlayacağız” dedi.