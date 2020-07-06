Uşak’a tasarım ödül kazandırdı

Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’nda, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez liderliğindeki mimarlık öğrencilerden oluşan ekip ödül kazandı.

Kentin önemli ticaret merkezi niteliğindeki, yaya ve taşıt dolaşımının yoğun olduğu arterler, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda yeniden tasarlandı. Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez’in ekip başı olduğu, öğrenciler Berca Kavani, Betül Aybüke Meral, Gülseren Elif Köseoğlu ve Miray Melisa Yörük’ün yer aldığı tasarım ekibi, mansiyon ödülü aldı. Alanın kentli için önemli bir sosyalleşme alanı ve uğrak noktası olduğunu belirten Ölmez, “Kullanıcı kimliğini Uşak halkının tamamını kapsayacak biçimde; öğrenciler, sanatçılar, yerel halk ve ticari alanları kullanmaya gelen kişiler olarak şekillendirdik. Bunun için farklı sokaklarda çeşitli tasarım donatıları kullanıldı ve hepsi için tekrar kullanılabilir, değiştirilebilir bir tasarım yaklaşımı benimsendi. Bisikletliler için bir rota oluşturularak tasarıma dahil edildi” dedi.