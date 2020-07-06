BİST115.748-0.99EURO7.71-0.14USD6.860.09ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’a tasarım ödül kazandırdı
    ABONE OL
    06.07.2020 - 00:03 |

    Uşak’a tasarım ödül kazandırdı

    Uşak’a tasarım ödül kazandırdı

    Uşak Belediyesi tarafından düzenlenen Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması’nda, Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez liderliğindeki mimarlık öğrencilerden oluşan ekip ödül kazandı.

    Kentin önemli ticaret merkezi niteliğindeki, yaya ve taşıt dolaşımının yoğun olduğu arterler, verilen ihtiyaç programı doğrultusunda yeniden tasarlandı. Araştırma Görevlisi Duhan Ölmez’in ekip başı olduğu, öğrenciler Berca Kavani, Betül Aybüke Meral, Gülseren Elif Köseoğlu ve Miray Melisa Yörük’ün yer aldığı tasarım ekibi, mansiyon ödülü aldı. Alanın kentli için önemli bir sosyalleşme alanı ve uğrak noktası olduğunu belirten Ölmez, “Kullanıcı kimliğini Uşak halkının tamamını kapsayacak biçimde; öğrenciler, sanatçılar, yerel halk ve ticari alanları kullanmaya gelen kişiler olarak şekillendirdik. Bunun için farklı sokaklarda çeşitli tasarım donatıları kullanıldı ve hepsi için tekrar kullanılabilir, değiştirilebilir bir tasarım yaklaşımı benimsendi. Bisikletliler için bir rota oluşturularak tasarıma dahil edildi” dedi.

    Takılar cansız mankenlere takıldı Karabük'te, bir düğün salonunda corona virüs tedbirleri kapsamında gelin ve damadın yanına konulan cansız mankenlere takı takıldı. Düğün salonu işletmecisi Ersin Arslan, Türk gelenek ve göreneklerine göre takının gelin ve damada takıldığını, kendilerinin de takıların gelin ve damada takılıyormuş gibi bir ortam yarattıklarını söyledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Öğrenciler dikkat! ödemeler başladı

    Son dakika haberi: Öğrenciler dikkat! ödemeler başladı

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    Sıradaki Haber