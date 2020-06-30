Uşak’ta sağlık hizmeti kalitesi daha artacak

SağlıkΩtesi Rektörlüğü arasında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir şekilde topluma sunulabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile protokolü imzalayan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sağlık hizmetlerindeki kalite ve verimlilik ivem kazanacak. Üçüncü basamak sağlık hizmetinin devamı sağlanak. Ayrıca ilimizin sağlık hizmet sunma kapasitesi de artacak” dedi.