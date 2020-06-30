BİST115.8430.00EURO7.70-0.05USD6.850.00ALTIN390.860.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Uşak’ta sağlık hizmeti kalitesi daha artacak
    ABONE OL
    30.06.2020 - 07:00 |

    Uşak’ta sağlık hizmeti kalitesi daha artacak

    SağlıkΩtesi Rektörlüğü arasında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.

    Uşak’ta sağlık hizmeti kalitesi daha artacak

    SağlıkΩtesi Rektörlüğü arasında, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin, Tıp Fakültesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı.
    Eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin ve ulaşılabilir şekilde topluma sunulabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile protokolü imzalayan Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, “Sağlık hizmetlerindeki kalite ve verimlilik ivem kazanacak. Üçüncü basamak sağlık hizmetinin devamı sağlanak. Ayrıca ilimizin sağlık hizmet sunma kapasitesi de artacak” dedi.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Parkinson’un sırlarının peşinde

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

    Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

    Tümördeki mutasyon önceden öğrenilecek

    Sıradaki Haber