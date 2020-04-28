Usta kalemin adı Ada’da yaşayacak

Hayata geçirdiği yeşil dostu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir park alanı daha kazandırdı. Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 482 metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan parka, 2017 yılında yaşamını yitiren ünlü Türk edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi. Mimari çizimleri Etüt Proje Müdürü Burak Aran tarafından yapılan, peyzaj detayları ise Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Filiz Sirer tarafından hazırlanan Muzaffer İzgü Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor.

Oyuncaklar takılmadı

Kullanıma hazır olan parkın çocuk oyun grubu koronavirüs tedbirleri kapsamında monte edilmedi. Yeşil odaklı çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da şehrimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.