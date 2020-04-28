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    HaberlerEge Haberleri Usta kalemin adı Ada’da yaşayacak
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    28.04.2020 - 07:00 |

    Usta kalemin adı Ada’da yaşayacak

    Hayata geçirdiği yeşil dostu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir park alanı daha kazandırdı.

    Usta kalemin adı Ada’da yaşayacak

    Hayata geçirdiği yeşil dostu projelerle vatandaşların takdirini toplayan Kuşadası Belediyesi, kente yeni bir park alanı daha kazandırdı. Dağ Mahallesi Deniz Sokak’ta bulunan 482 metrekarelik yeşil alan üzerine yapılan parka, 2017 yılında yaşamını yitiren ünlü Türk edebiyatçı Muzaffer İzgü’nün ismi verildi. Mimari çizimleri Etüt Proje Müdürü Burak Aran tarafından yapılan, peyzaj detayları ise Park ve Bahçeler Müdürü Sibel Filiz Sirer tarafından hazırlanan Muzaffer İzgü Parkı’nın içerisinde çocuk oyun grubu, oturma grupları, yürüyüş yolları, yeşil alan, otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi yer alıyor.
    Oyuncaklar takılmadı
    Kullanıma hazır olan parkın çocuk oyun grubu koronavirüs tedbirleri kapsamında monte edilmedi. Yeşil odaklı çalışmalara aralıksız devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken bir yandan da şehrimizin eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 131 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konulduğu, 95 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 112 bin 261'e, toplam can kaybının 2 bin 900'e ulaştığı açıklandı.
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    Tilkiyi elleriyle besliyorlarAdıyaman'da, acıkınca mermer ocağına gelen tilki, şantiye çalışanları tarafından besleniyor.
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