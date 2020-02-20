Uysal’ın gururu

İzmir İktisat Kongresi’nin 97. yıldönümü anısına, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) öncülüğünde düzenlenen İzmir Kent Zirveleri-15 kapsamında Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’a ‘Türk otomotiv sektörüne emek verenler’ ödülü verildi. Bu ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Uysal, hayatı boyunca emek odaklı yaşadığını ve emeğin değerine inandığını söyledi. Üretmenin önemini vurgulayan Uysal, “Bağlantı elemanları sektörünün ülkemizdeki en büyük temsilcisi konumundaki Norm Holding’in özellikle otomotiv sektörüne yaptığı üretim son derece büyük. Bu anlamda otomotiv sektörüne emek verenler olarak ödüllendirilmek benim için gurur verici. Bu ödülü tüm Norm ailesi adına alıyorum” dedi.
Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada dün beraat kararıyla birlikte tahliye olan ve hakkında başka soruşturmadan gözaltı kararı verilen Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
Mezarlıkta bulunan 'Fındık' okulun maskotu olduTokat'ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve 'Fındık' adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu oldu. Okulun bahçesinde yapılan kulübede yaşayan ve forma giydirilen Fındık, zaman zaman derslere de katılırken, öğrencilere keyifli zamanlar geçiriyor.