Uysal’ın gururu

İzmir İktisat Kongresi’nin 97. yıldönümü anısına, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) öncülüğünde düzenlenen İzmir Kent Zirveleri-15 kapsamında Norm Holding Onursal Başkanı Nedim Uysal’a ‘Türk otomotiv sektörüne emek verenler’ ödülü verildi. Bu ödüle layık görülmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Uysal, hayatı boyunca emek odaklı yaşadığını ve emeğin değerine inandığını söyledi. Üretmenin önemini vurgulayan Uysal, “Bağlantı elemanları sektörünün ülkemizdeki en büyük temsilcisi konumundaki Norm Holding’in özellikle otomotiv sektörüne yaptığı üretim son derece büyük. Bu anlamda otomotiv sektörüne emek verenler olarak ödüllendirilmek benim için gurur verici. Bu ödülü tüm Norm ailesi adına alıyorum” dedi.