Uzaktan eğitim için sen de ‘elini uzat’

İhtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitimden yararlanabilmeleri için Ödemiş Belediyesi, Kent Konseyi ve Gençlik Meclisi işbirliğiyle “Elini uzat, uzakta kalmasınlar” sloganıyla dayanışma kampanyası başlattı. Sıfır veya kullanılmış bilgisayar ve tablet bağışlarının uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılabilmesi için Başkan Mehmet Eriş, vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Eriş, “Bir eğitimci olarak bu kampanyayı çok önemsiyorum ve sürekli gündemde tutulması için de çaba sarf edeceğiz. Bizimle birlikte eğitime destek vermek isteyen tüm hemşehrilerimizi işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Çocuklarımız eğitimden uzak kalmasın. Gerçek eğitim yüz yüze eğitimdir, ama bu olağanüstü koşullar geçene kadar da çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olabilmek adına elimizden geleni yapacağız” dedi. Detaylı bilgi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden (0232 544 20 30) ve Kent Konseyi’nden (0232 545 41 85) alınabilir.