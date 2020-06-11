Vahap Özaltay unutulmadı

Avrupa’ya transfer olan ilk Türk futbolcu unvanına sahip, Türk sporuna birçok yenilik kazandırmış Altay’ın sembol isimlerinden Vahap Özaltay, ölümünün 55. yılında unutulmadı. Siyah beyazlı kulüp resmi hesaplarından efsane spor adamını anarken, Kulüp Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ise yaptığı açıklamada, “Vahap Özaltay, kulübümüz ve Türk futboluna kazandırdığı yeniliklerin yanı sıra Altay Spor Kulübü’ne bağlılığını, “Özaltay” soyadını alacak kadar derinden yaşayan bir isim olarak unutulmazlar arasında yer almıştır. Spora olan bağlılığı, centilmenliği ve yenilik arayışı yıllar sonra dahi biz kulüp yöneticileri, teknik kadrolarımız ve tüm futbolcularımız için gideceğimiz yolu aydınlatan bir ışık niteliğindedir” şeklinde konuştu.



‘Adını tarihe yazdırdı’



Özaltay, Altay’a olan sevgisini, soyadı olarak alarak gösterdi. Efsane sporcu, 1934’te soyadı kanunu çıkınca, milli mücadelede İzmir’e ilk giren süvarilerin komutanı Miralay Fahrettin Bey’in “Altay” soyadını alması ve bunun başka kimseye verilmemesi üzerine, “Özaltay” soyadını tercih etti. Futboluyla adeta fırtına gibi esen Özaltay, İstanbul kulüplerinin de takip ettiği bir oyuncu oldu. Özaltay, Fransa’nın önemli ekiplerinden Racing’e transfer oldu. Paris ekibiyle anlaşan Özaltay, yurt dışına profesyonel sözleşme ile transfer olan ilk Türk futbolcu unvanını aldı. Özaltay, 7 Nisan 1940 tarihinde Altay’ın 4-0 geriye düştüğü ancak 5-4 kazandığı Galatasaray maçında adını tarihe yazdırdı. Bu maçta galibiyet golü dahil meşin yuvarlağı 4 kez filelere göndermeyi başaran Vahap Özaltay, unutulmayacak bir performansa imza attı. Özaltay, 10 Haziran 1965 tarihinde çok sevdiği kulübünün genel kurulunda konuşma yaptıktan sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.