Vali Köşger’den ALOSBİ’ye ziyaret

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ni (ALOSBİ) ziyaret etti, yeni yatırımlar hakkında bilgi aldı.

10 milyon metrekare alan içerisinde hayata geçirilmiş bölgenin dev bir sanayi projesi olduğunu belirten ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, “En önemli hedeflerimizden biri, Aliağa’ya güvenli bir gelecek sağlamak. Yalnızca ülke sanayisinin değil, Aliağa’nın da tüm ihtiyaçlarına cevap verebilme yolunda hızla ilerliyoruz. Her şeyi devletten bekleyemeyiz, biz burada hep birlikte bir başarı öyküsü yazmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Sağlığa yatırım

“Her ihtiyacı içinde barındıran bir sanayi bölgesi olacağız” düşüncesiyle yola çıktıklarını sözlerine ekleyen Tezcan, “Pandemide en önemli önceliğin sağlık olduğunu bir kez daha anladık. Bu doğrultuda, Türkiye’nin sayılı projelerinden olacak Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Projesi’ne ALOSBİ olarak 12 milyon lira bağışta bulunduk. Her zaman elimizi taşın altına koymaya hazırız” dedi.

AVM denetiminde tam not

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop ile bir AVM’de koronavirüs önlemlerini denetledi. Mağazalara rastgele giren Köşger, çalışanlardan tedbirlerle ilgili bilgi aldı. “İzmirlilerin kurallara son derece duyarlı olduklarını gözlemledik” diyen Köşger, “Kentteki vakalarda yüzde 26’lık azalma gerçekleşti ama bir sabitlenme oldu. Rakamı hep birlikte daha da aşağı çekeceğiz” ifadelerini kullandı.