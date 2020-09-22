Vali ve başkandan miniklere hediye

2020-2021 eğitim- öğretim yılı, ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencilerinin dersbaşı yapmasıyla başladı. Burhan Erdayı İlkokulu’nu ziyaret eden Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, öğrencilere hediyeler verip, başarı diledi. Okullarda koronavirüse karşı sağlıklı bir eğitim için her türlü tedbirin aldığını belirten Şıldak, ailelerden içlerinin rahat olmalarını istedi. Yeni eğitim yılında uygulayacakları proje çalışması konusunda da öğretmenlere bilgi veren Şıldak, “Eğitim sürecindeki bütün tarafların çalışmaları izlenip, değerlendirmeye tabi tutulacak. Hedefimiz, uzaktan eğitim çalışmasında ildeki başarı düzeyini yükseltmek ve herkeste bir eğitim coşkusu oluşturmak” dedi. l