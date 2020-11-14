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    14.11.2020 - 07:00 | | DHA

    Validen başarı belgesi

    İZMİR’de yıkıma neden olan depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i enkaz altından 91 saat sonra kurtaran Tunceli AFAD ekibine, Vali Mehmet Ali Özkan başarı belgesi verdi.

    Validen başarı belgesi

    İZMİR’de yıkıma neden olan depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin’i enkaz altından 91 saat sonra kurtaran Tunceli AFAD ekibine, Vali Mehmet Ali Özkan başarı belgesi verdi. Depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan, 6 personel ile katıldı. Bayraklı’daki arama-kurtarma çalışmalarına destek olan ekip, 3 yaşındaki Ayda ile birlikte birçok canı enkaz altından kurtarmayı başardı. l 

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