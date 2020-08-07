Valinin Beydağ’da yeri bambaşka

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. “Valimiz ile çok güzel işler başaracağımıza inanıyor ve Beydağ’ımızı bir adım ileriye taşıyacağımızı biliyoruz” diyen Yılmazlar, “Sayın valimizin bizim için yeri apayrı. 1993 yılında ilçemizde kaymakamlık görevi yapmıştır. 07.09.1993 tarihinde de ilçemizde ilk kez Yerel Ürünler İncir Festivalinin düzenlenmesine öncülük ederek ilçemize büyük katkılar sunmuştur. O günden bu yana ilçemizde Kurtuluş günlerimizde aynı zamanda Yerel Ürünler ve Kültürel Etkinlikler Festivali yapılmaktadır” dedi. Yılmazlar, Köşger’e ilçesinin Yerel Ürünler ve İncir Festivalindeki fotoğrafının çerçevesini hediye ederek, Beydağ’ın lezzetli incirlerinden ikram etti.