‘Var gücümüzle çalışmaya devam’

Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası’nda kurulan Kriz Masası, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği kriz masası, Kuşadalıların deprem nedeniyle hiçbir mağduriyet yaşamaması için tüm önlemleri alıyor. Binalarında hasar oluştuğu için evlerine giremeyen vatandaşlara Kuşadası Belediyesi ekiplerince bugüne kadar 20 bin 500 kase çorba ile 5 bin adet kumanya dağıtımı yapıldı. Ayrıca kentin 4 farklı noktasına 16 çadır kuruldu. AFAD ile kurulan temaslar sayesinde Özer Türk Stadyumu’na 26 adet çadır kurulması sağlandı. Yine 350 adet battaniye ile 35 yatak ihtiyacı olan kişilere ulaştırılırken, gidecek yeri olmadığını beyan eden 98 vatandaş otellerde misafir edildi. Ekipler tarafından kent genelinde yapılan çalışmada 73 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Özer Türk Stadyumu’ndaki mini çadırkenti gezdi, vatandaşlarla görüştü. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Çadırlarda kalan vatandaşlarımızın eksiklerini gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.