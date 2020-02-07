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    07.02.2020 - 07:00 |

    Vatandaş, yeni beton yollardan memnun

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli mahallelerinde yol çalışmalarına devam ediyor.

    Vatandaş, yeni beton yollardan memnun

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli mahallelerinde yol çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle muhtarlarına Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti.

    Trump zaferini böyle ilan ettiABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturması ve azil sürecinde kendisine haksızlık edildiğini savunarak, "Benim başıma gelenler başka bir başkanın başına asla gelmemeli. Başka bir başkan, bana olanları kaldırır mıydı bilmiyorum. Bence kaldıramazdı." açıklamasında bulundu.
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