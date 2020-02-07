Vatandaş, yeni beton yollardan memnun

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı’da Lütfiye, Nuriye, Kumkuyucak ve Tiyenli mahallelerinde yol çalışmalarına devam ediyor. Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Ergün Aksoy, hem çalışmaları yerinde inceledi hem de mahalle muhtarlarına Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına duvar saati hediye etti.