Vatandaşımızı mutlu edeceğiz

Spordan eğitime, şehir planlamasından sosyal yardıma Akhisar için birçok proje üreten Belediye Başkanı Besim Dutlulu, projelerini Milliyet Ege’ye anlattı...

- Belediye başkanlığında 500 günü geride bıraktınız. Görev sürenizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Belediye daha önce içine kapalı, hantal, vatandaşlarla diyaloğu çok iyi olmayan bir kurumdu. Şimdi enerjik, vatandaşlarımızın isteklerini dinleyen ve onlarla bir arada olan, sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir yapı haline gelmeye başladık. Duraklardan yol çalışmalarına, sağlıklı yaşam ve etüt merkezlerinden sosyal tesislere kadar birçok alanda yenilikler ve iyileştirmeler yaparak vatandaşlarımıza hizmet ettik.

Seçimden hemen sonra, bu kentin en büyük sorununun ne olduğunu araştırdık. İnsanların büyük bir çoğunluğu da yol kalitesinin iyi olmadığından bahsetti. Biz de bu konuda ciddi bir çalışma içine girdik. Sadece bu yaz, yol çalışmaları için 5 milyon lira gibi bir bütçe ayırdık. Köylerimizde ve şehir merkezimizde yol sorununu çözmek için çok ciddi çalışmalar yaptık. Daha önceden yaptığımız anketlerde yol sorunu yüzde 30’du, şu anda bu sayı 20’lere düşmüş durumda. Spora önem verdik, bisiklet yolları yaptık.

Sosyal ve kültürel çalışmalar bir hayli sıkıntılıydı. Göreve gelir gelmez konserlerimize başladık, açıkhava konserleri, sinema geceleri ve festival gibi etkinliklerle Akhisar’ı daha canlı bir hale getirdik.

Koronavirüs, çalışma tempomuzu düşürmedi, vatandaşlarımıza dokunmaya devam ettik. Depremin yaşandığı kış günlerinde halkımıza sıcak çorba, battaniye ve gıda dağıtarak onların yanında olduk. Pandemi sürecinde de 10 bin kişiye sosyal yardımda bulunduk. 700 bin adet ücretsiz maske dağıttık. Belediyemizin önüne kurduğumuz stanttan hâlâ ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyoruz. Yapımı hızla süren Akhisar Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi de kısa sürede tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak.

1 sene içinde 17 çocuk parkı kurduk, 7 park yaptık. Bisiklet Trafik Eğitim Parkımızda çocuklarımız bisiklet kullanmayı öğreniyor. Okullar açıldığı zaman 4. sınıf öğrencilerimiz temel bisiklet kullanma eğitimi ve trafik kuralları eğitimi alacak. Her Akhisarlıya dokunacak faaliyetler içindeyiz. Prensibimiz, vatandaşımızı mutlu etmek...

‘Babam da belediyeciydi’

- Sizce şu anda Akhisar’ın en büyük sorunu ne?

Halihazırda sorunumuz ise otopark ve trafik diyebilirim. Bu konuda da Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalar yapacağız. Onlarla koordinasyonumuz çok iyi. Her konuda görüşme yapıyoruz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olsun, gerek Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya olsun, Akhisar için güzel şeyler yapma gayretindeler. Artık birlikte hareket ederek daha iyi işlere imza atacağız. Akhisar’a hizmet için biz de sorunların her biriyle adım adım ilgileniyoruz.

- Hayalinizdeki Akhisar için ne gibi projeleriniz var?

Benim hayalimdeki Akhisar için bir proje değil, bu projelerin bütünü gerekiyor. Amacım, şehir dışından gelen bir kişiye, “Ben iyi ki Akhisar’a gelmişim. Şehir ve insanlar ne kadar iyi” dedirtmek. Bu nasıl olur? Otopark ve trafik sorununun olmadığı, tren yolunun bisiklet, yürüyüş yoluna dönüştüğü, çevre ve hava kirliliğinin olmadığı, bu sayede insanların daha rahat ve stresten uzak olduğu ama bir yandan da işsizliğin çok az seviyelerde seyrettiği, ekonomik refahın yakalandığı bir şehir oluşturmayı çok isterim. Bu da bir bina veya herhangi bir yapıyla oluşamaz. Projelerimizi adım adım gerçekleştirerek bir bütün halinde Akhisar’ı geliştirmek istiyoruz. 4-5 sene sonra geriye döndüğüm zaman, “Akhisar, bu noktadan bu noktaya gelmiş” diyebilmeliyim. Belediye olarak tüm bunları yapabilmek için ortaya bir vizyon koyuyoruz.

Görev sürem dolduktan sonra da karar halkımızın. Ancak bundan seneler sonra ben alnım açık bir şekilde bu sokaklarda yürüyebiliyor, esnafımızla güzel sohbet edebiliyorsam ne mutlu bana. Benim babam da belediyecilik yaptı. Bence görevini de hakkıyla gerçekleştirdi. O dönem için belediye başkanlarının çalışmalarına baktığımızda oldukça başarılıydı. Ben de Akhisar’a bir şeyler katmak istiyorum. Akhisar halkı hatayı asla sevmez ve kabul etmez.

İnternet ve tablet

- Uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

İhtiyaç sahibi her Akhisarlının yanındayız. Her öğrencimize 4 GB internet hediye ediyoruz. Bize gelen başvuru sayısı 1000’i aşmış durumda. Her ay bu öğrencilerimize ücretsiz internet vereceğiz. Manisa genelinde yapılan araştırmalar ortaya koyuyor ki, her 3 çocuktan 1’i imkânsızlıktan devletin eğitim hizmetlerinden yararlanamıyor. Bu dönemde, ulaşabildiğimiz kadar öğrencimize tablet ve bilgisayar gönderiyoruz. Tabletleri dağıtırken öğrencilerimizin ekonomik durumlarına bakıyoruz. Amacımız, onlara en iyi şekilde destek olmak.

‘Öncelik amatörlerde’

- Sporda hangi faaliyetler içindesiniz?

Akhisar, gen haritası olarak çok iyi bir yer. Her branşta çok başarılı sporcular yetiştiriyoruz. Akhisargücü diye bir kulübümüz var. Oradaki kadın voleybol takımına tıpkı futbol ve basketbolda olduğu gibi sponsor olduk. Her türlü amatör spora destek olmaya çalışıyoruz. Bisiklet takımımızı kurduk. Çocuklarımız için yüzme havuzumuz var. Bu sene pandemi dolayısıyla kurslarımız olmadı, burada iyi sporcular yetişecek. Tek amacımız, bu şehrin çocuklarına sahip çıkmak ve önlerini açmak. Akhisar Belediyesi’nin bir tane spor kulübü var, basketbol adı altında. Tekvando, boks, atletizm, okçuluk gibi çok sayıda da yan branşa sahibiz. Branş sayısını çoğaltmak istiyoruz.

‘Bisiklete ilgi artıyor’

Akhisar’ın en büyük sorunu trafik ve otopark olduğu için, bisiklet insanlara mantıklı geliyor. Bisikletin burada bir ulaşım aracı olmasını hedefliyoruz. Tüm yollar bisikletler için uygun olmalı ve tüm araçlar bisikletlere dikkat etmeli. Bu projemizi de okulların yaygın olduğu bölgeden başlattık. Öğretmen, öğrenci ve çalışanların okula bisikletle gidebileceğini düşünüyoruz.