Vatandaşın bağışları depremzedelere ulaştı

Muğla’da, Menteşe Belediyesi koordinasyonunda hayırseverlerin katkısıyla toplanan yardım malzemeleri, İzmir’deki depremzedelere gönderildi. Başlatılan kampanya çerçevesinde yardım toplandığını belirten Başkan Bahattin Gümüş, “Vatandaşlarımız gıda, hijyen seti, su, oyuncak, battaniye, bebek bezi gibi yardım malzemeleri bağışladı. Tüm imkanlarımızla, koordineli bir şekilde deprem bölgesine destek olmak için çalışıyoruz” dedi. l