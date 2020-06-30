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    HaberlerEge Haberleri Verimli ve sakin, yeni nesil arılar üretiliyor
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    30.06.2020 - 07:00 | | DHA

    Verimli ve sakin, yeni nesil arılar üretiliyor

    TÜRKİYE’nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada’daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu.

    Verimli ve sakin, yeni nesil arılar üretiliyor

    TÜRKİYE’nin tescillenmiş 3 arı ırkından biri olan Gökçeada arısının ıslahı için başlatılan proje kapsamında, Gökçeada’daki üreticilerden toplanan arılarla 200 koloni oluşturuldu. Uygulanan hijyen, verimlilik ve sakinlik gibi testlerden geçer not alan arıların bulunduğu kovanlardaki kraliçelerden yenileri üretilirken, düşük puan alan kraliçeler projeden çıkarılıyor. Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cahit İleri, “Özellikle hastalıklara dayanıklı, verimi yüksek ana arıları ön tarafa çıkarıp, onlardan yeni nesil üretmeyi hedefliyoruz. Projeden çıkan kraliçeler bölgemizdeki arıcılarımıza damızlık olarak verilecek. Arıcılarımız, yeni nesil sakin arılarla keyifli bir arıcılık yapacaklar” dedi. 

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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