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    30.04.2020 - 00:02 |

    Virüs aşısı eylül ayında

    Op. Dr. Zafer Beken, Covid-19 aşısı üretimi için sonbaharı işaret etti

    Virüs aşısı eylül ayında

    Medical Park İzmir Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Operatör Dr. Zafer Beken, Dünya Aşı Haftası dolayısı ile yaptığı açıklamada, Covid-19 pandemisine yol açan yeni korona virüs için yapılan aşı çalışmaları konusunda bilgi verdi. Oxford Üniversitesi’nde “ChAdOx1” adı verilen aşının, insanlar üzerinde denenmeye başlandığını açıklayan Beken, “Bu aşı, şempanzelerde gribe yol açan bir adenovirüsün genetiğinin değiştirilmesi yöntemi ile üretildi. Kurucusu bir Türk olan Almanya orijinli BionTech şirketi de aşı çalışmalarını en hızlı sürdüren şirketlerden biri. Ancak süreçler bağlamında, günümüz teknolojisinin geldiği nokta gözönüne alındığında, en azından 6-18 aylık zaman periyoduna ihtiyaç var” dedi.

    Aşı çalışmaları sonuçlanana kadar, kişilerin el hijyeni ve sosyal izolasyona dikkat etmesinin önemine vurgu yapan Op. Dr. Zafer Beken, “Sağlıklı bir beslenme zemininde bağışıklık da doğru çalışır.

    Hastalıklara karşı korunmak istiyorsak, doğal beslenme, spor, kaliteli uyku, stres kontrolü ve kişiye özgü mikro besin takviyesi ile daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturmak mümkün” diye konuştu.

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