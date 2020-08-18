Virüs, dışsatımı yüzde 16 artırdı

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, pandeminin en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk yarısında mobilya ve kağıt ihracatının düştüğünü ancak bağışıklık sistemine güçlendirdiği için kekik, defne ve adaçayının domine ettiği odun dışı orman ürünleri ihracatının ise yüzde 16’lık artışla 69 milyon dolardan 80 milyon dolara tırmandığını belirtti. Yağcı, “İhracat rakamlarımız gelecek dönem için bizlere umut veriyor. 2020 yılının ilk yarısında özverili bir şekilde üreterek, istihdam sağlayarak, 321 milyon dolar ihracat yapan ve ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına katkı sağlayan üyelerimizi kutluyorum” dedi.