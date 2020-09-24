Virüs önlemlerine uymayan yanıyor...

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Candide Şentürk, koronavirüs testleri pozitif çıkıp evlerinde karantinada ya da hastanede tedavi altında olmaları gereken ancak toplum sağlığını tehlikeye atarak kurallara uymayan kişilerin kasten yaralama ve kasten öldürme suçundan yargılanabileceğini söyledi. Kurallara uymayanların 65 yaş üstü, kanser yada koah hastası gibi riskli gruptan olan kişilere hastalığın bilerek bulaşmasına izin verdiğini kaydeden Şentürk, “Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi’nde bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır denilmektedir” dedi.



3 bin 180 lira

Düzenlemenin amacının bulaşıcı hastalığın oluşturduğu veya oluşturabileceği tehlikenin önlenmesi olduğunu dile getiren Şentürk, “Kovid-19 taşıyıcısı olduğunu bilen ve karantinada olması gereken kişinin buna uymayarak bir başkasına virüsü bulaştırması halinde yapılacak değerlendirmede kasten öldürme, kasten yaralama gibi suç tipleri de dikkate alınmalı” diye konuştu. Durumun aynı zamanda kabahat tanımına da uyduğunu dile getirdi. Şentürk, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince 3 bin 180 liraya kadar idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılabileceğini ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkinse TCK 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılabileceğini kaydetti.