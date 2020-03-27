BİST91.5280EURO7,100,51USD6,400,09ALTIN335,170,42
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüse karşı 3D’li önlem
    ABONE OL
    27.03.2020 - 07:00 |

    Virüse karşı 3D’li önlem

    KOVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alan Çiğli’de, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulama hayata geçirildi.

    Virüse karşı 3D’li önlem

    KOVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alan Çiğli’de, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulama hayata geçirildi. Üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen uygulama sayesinde sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacı daha hızlı bir şekilde karşılanacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Siperliklerle virüsün tedavi sırasında çalışanlara bulaşmasını engelleyeceğiz” dedi.

    KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.
    daha fazla video için
    Eva Mendes piyano müziği eşliğinde cam sildiABD'li oyuncu Eva Mendes, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 46 yaşındaki oyuncu, beş yaşındaki kızı piyano çalarken "Çocuk aktiviteleri için ipucu verin" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Trabzon mebusu suikasta uğradı

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    DSÖ’den izole olanlara ruh sağlığı uyarısı: Rutininizi koruyun

    Sıradaki Haber