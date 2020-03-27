Virüse karşı 3D’li önlem

KOVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alan Çiğli’de, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulama hayata geçirildi. Üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen uygulama sayesinde sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacı daha hızlı bir şekilde karşılanacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Siperliklerle virüsün tedavi sırasında çalışanlara bulaşmasını engelleyeceğiz” dedi.