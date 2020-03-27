27.03.2020 - 07:00 |
Virüse karşı 3D’li önlem
KOVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alan Çiğli’de, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulama hayata geçirildi.
KOVID-19 salgınına karşı gerekli tedbirleri alan Çiğli’de, zorlu şartlar altında mücadele veren sağlık çalışanlarının sağlığını korumak adına önemli bir uygulama hayata geçirildi. Üç boyutlu yazıcılarla yüz siperliği üretimi başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde yürütülen uygulama sayesinde sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacı daha hızlı bir şekilde karşılanacak. Başkan Utku Gümrükçü, “Siperliklerle virüsün tedavi sırasında çalışanlara bulaşmasını engelleyeceğiz” dedi.
KKTC'den getirilen 170 öğrenci ve 14 TIR şoförü Niğde'de yurda yerleştirildiKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen 170 öğrenci ile 14 TIR şoförü, yeni tip corona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında gözlem altında tutulacakları Niğde Ömer Halisdemir Yurdu'na yerleştirildi.