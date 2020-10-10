Virüse karşı gönüllü ordusu

Türkiye genelinde 20 merkezde yürütülen koronavirüs aşı denemeleri, 7 Ekim günü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de başladı.

Çin’den getirilen aşının Faz-3 aşamasının deneme çalışmalarını yürüten Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse, “Aşının ilk gönüllüleri Doç. Dr. Muhammet Ali Kanık, Doç. Dr. Kayı Eliaçık, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr. Aliye Tosun, Prof. Dr. Özgür Tosun ve Doç. Dr. Dilek Solmaz oldu. Bugüne kadar gönüllü olan yaklaşık 150 sağlık çalışanına aşı uygulandı ancak ciddi bir yan etki gözlenmedi” dedi. Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu da, “Sağlık Bakanlığı’nın yürüttüğü aşı çalışmasının önemli bir ayağı hastanemizde başladı. Özellikle aşı konusunda daha deneyimli olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’ndeki hekim arkadaşlarımız aşı çalışmasına katılım gösterdi. Ege Bölgesi’nin pek çok yerinden aşı için gönüllü sağlık çalışanı bulunuyor” diye konuştu.