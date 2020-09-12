Virüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiye kararıyla bakanlığın 81 il valiliğine gönderdiği Kovid-19 tedbirleri konulu ek genelge kapsamında İzmir ve Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulları yeni kararlar aldı. Bu kapsamda İzmir’de milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışındaki sosyal etkinlikler yapılmayacak. Valilikten yapılan açıklamada, “Kovid-19’a bağlı olarak vaka artışlarının fazla olması sebebiyle, fiziksel teması önleyerek bulaşma riskini azaltmak amacıyla milli günler ve mahalli kurtuluş günü kutlama törenleri dışında yapılacak her türlü sosyal etkinliklerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi” ifadesine yer verildi. İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu, toplu taşıma kurallarını da duyurdu.

Toplu taşımaya ayar

Buna göre; şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Otobüslerde, oturan yolcu sayısı kadar ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar alınacak. Teması engellemek için araç zemininde etiket uygulaması yapılacak. Israrla biniş olması halinde de araç hareket ettirilmeden sürücü tarafından kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacak. Raylı sistem araçlarında oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek. Vapurlara oturan yolcu kapasitesi kadar kişi binebilecek. Maskesiz yolcu alınmayacak, her araçta el dezenfektanı bulunacak.

Balıkesir’de de Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca, yeni kararlar alındı. Hayır yemekleri ve lokma dağıtımları yasaklandı.

İdari işlem uygulanacak

Şıldak, “Koronavirüs salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulmasında; mecburi olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması, geniş halk kitlelerinin toplanmasının ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasının engellenmesi önemli. Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem uygulanacak” dedi.