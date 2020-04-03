Virüsle 21 adımda mücadele!

İzmir’de, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için, İzmir Valisi Erol Ayyıldız’ın başkanlığında toplanan İl İdare Kurulu, 21 kararı, Valilik’in internet sitesinden açıkladı. Kararlar doğrultusunda, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü vatandaşları, bağlı oldukları aile hekimleri haftada 3 defa arayacak, bu vatandaşların reçete işlemlerini ise Vefa Destek Grupları yapacak. Alınan kararlardan bazıları şöyle:

- 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların dışarıya çıkmaları yasaklandı.

- 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın listeleri oluşturularak, durumlarının takibi ve sağlık ihtiyaçlarının daha hızlı karşılanması adına, bağlı olduğu aile hekimi ile sağlık hizmetlerinin durumuna göre ilçe sağlık müdürlüğündeki ve hastanelerdeki hekimlerle eşleştirilecek. İlgili aile hekimi tarafından haftada 3 defa aranacak ve durumları takip edilecek.

- 65 yaş ve üstü ile rahatsızlığı olanların mağdur olmaması için ilimiz ve ilçelerimizde, Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu kapsamda başvuran hastaların reçete işlemlerini bağlı bulundukları aile hekimleri düzenleyecek. E-reçete kodları, vatandaşlara ulaştırılmak üzere grub bildirilecek.

- Aile hekimlerimiz, kendilerine kayıtlı 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilere, ASM iletişim numaralarını mesajla iletecek. Duruma göre ilçe sağlık müdürleri ve 2’nci basamak hekimleri tarafından takipleri sağlanacaktır.

- İlimizden yapılacak şehirler arası otobüs seferleri, ancak valiliğimiz ve kaymakamlığın izni ile yapılacaktır.

- Ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararlarıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile şehrimize gelmiş olup da ilimizde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların valilik ve kaymakamların izni ile şehirler arası yolculuk yapmasına izin veilecektir.

- İller arasında seyahat etme zorunlu olan vatandaşlarımızın Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak, seyahat belgesi düzenlemesi talebinde bulunmaları, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini içerecek şekilde “Şehirler Arası Otobüs Seyahat İzin Kurulu Belgesi” düzenlenecektir.

- Mahalle-semt pazar yerleri ile ilgili olarak belediyeler gerekli önlemleri alacak.

- Üniversitelerin de katılımıyla İl Pandemi Kurulu oluşturuldu.

- Sosyal izolasyonu artırmak ve virüs yayılımını azaltmak amacıyla özellikle hafta sonları olmak üzere vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerleri, piknik alanları gibi sosyal alanlarda; piknik yapması, balık tutması, spor ve yürüyüş gibi faaliyetler yapmaları yasaklandı.

- Esnaf odalarınca müteahhitlerle görüşülüp inşaat işinde çalışan işçilerin, İzmir’de kalması sağlanacak.