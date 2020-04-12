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    HaberlerEge Haberleri Virüsle mücadelede çöplere dikkat!
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    12.04.2020 - 00:02 |

    Virüsle mücadelede çöplere dikkat!

    Koronavirüs salgını nedeniyle evsel atık miktarının artmasından sonra Bornova Belediyesi Temizlik Hizmetleri 24 saatlik vardiya esasına göre çalışmaya başladı.

    Virüsle mücadelede çöplere dikkat!

    Vardiya sayesinde çöp toplama hizmeti aralıksız sürecek, çöpler konteynırlarda kısa süre kalacak ve temizlik hizmetlerinde çalışanlar daha küçük gruplarda bir araya gelmiş olacak.

    Evsel atıklar arttı

    Salgının yayılımını önlem için tüm imkanlarını kullandıklarını söyleyen Başkan Mustafa İduğ, “Bornovalılar evde kal çağrısına büyük ölçüde uyuyor. Evsel atığımız üçte bir artarak günde 14 tondan, 21 tona çıktı. İş yükümüz arttı ama 339 mesai arkadaşlarımız 78’i kronik rahatsızlıkları nedeniyle idari izinli bulunuyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim, fedakarca görevinin başındalar ve aralıksız çalışıyorlar. Bir yandan üç vardiya halinde hizmet aksamadan sürecek, diğer yandan ekipler küçüldüğü için riski en düşük düzeye indireceğiz” diye konuştu.

    Vatandaşa görev

    Turgutlu Belediyesi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelgenin ardından harekete geçti. Maske, eldiven gibi atıkların, çift poşetler halinde en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye ait çöp konteynerlerına atılması gerektiğini belirten Başkan Çetin Akın, “Bu süreçte vatandaşa önemli görevler düşüyor. Özen göstermeleri hastalığın yayılmasını engellemede çok önemli. Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklarsa tıbbi atık olarak yönetilecek ve diğer atıklarla karıştırılmayacak. Söz konusu atıklar ayrı olarak toplanarak geçici depolama alanına taşınacak ve bu işlemler için ayrı bir personel görevlendirilecek” dedi.

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