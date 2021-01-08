BİST1.5220.00EURO9.01-0.13USD7.34-0.06ALTIN452.510.37
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Virüsü ciddiye alın!
    ABONE OL
    08.01.2021 - 07:00 | | KADİR ÖZEN DHA

    Virüsü ciddiye alın!

    112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli 1 çocuk annesi Senem Günel Tokur (33) koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu.

    Virüsü ciddiye alın!

    112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli 1 çocuk annesi Senem Günel Tokur (33) koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlukları anlatan Tokur, “Sağlık personelinin ekipmanlarının dağıtıldığı depoda görev yapmaktayım. İzole çalışmama rağmen koronavirüse yakalandım. İlk olarak koku ve tat alma kaybı yaşadım. 20 gün eklem ağrıları yaşadım. 20 gün kadar sürdü. Sonra vertigo başladı. Bu süreçte bedenen çöktüm” dedi. Bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyen Tokur, “İnsanlar bu işi ciddiye almalı. Maske takmalı, mesafeye dikkat etmeli. Bir gün çok sevdiğimiz bir kişiyi bu hastalık nedeniyle kaybedebiliriz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Türksat 5A uydusu nedir, ne işe yarar? Türksat 5A uydusu milli imkanlar ile mi yapıldı, nereden uzaya gönderildi?

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Denizli'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

    Sıradaki Haber