Virüsü ciddiye alın!

112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli 1 çocuk annesi Senem Günel Tokur (33) koronavirüsü yenip sağlığına kavuştu. Yaşadığı zorlukları anlatan Tokur, “Sağlık personelinin ekipmanlarının dağıtıldığı depoda görev yapmaktayım. İzole çalışmama rağmen koronavirüse yakalandım. İlk olarak koku ve tat alma kaybı yaşadım. 20 gün eklem ağrıları yaşadım. 20 gün kadar sürdü. Sonra vertigo başladı. Bu süreçte bedenen çöktüm” dedi. Bazı vatandaşların virüsü hafife aldığını söyleyen Tokur, “İnsanlar bu işi ciddiye almalı. Maske takmalı, mesafeye dikkat etmeli. Bir gün çok sevdiğimiz bir kişiyi bu hastalık nedeniyle kaybedebiliriz” dedi.



