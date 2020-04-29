Virüsü yenen müdür plazma bağışı yaptı

Koronavirüsü yenen, 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu. Okumuş’un, 3 Nisan’da yüksek ateşle gittiği hastanede yapılan testi pozitif çıkmıştı. Herkese alınan karar ve önlemlere uymasını öneren Okumuş, “Gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmasınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler” dedi.