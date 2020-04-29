29.04.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA
Virüsü yenen müdür plazma bağışı yaptı
Koronavirüsü yenen, 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu.
Koronavirüsü yenen, 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu. Okumuş’un, 3 Nisan’da yüksek ateşle gittiği hastanede yapılan testi pozitif çıkmıştı. Herkese alınan karar ve önlemlere uymasını öneren Okumuş, “Gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmasınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler” dedi.
Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.