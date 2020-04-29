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    29.04.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Virüsü yenen müdür plazma bağışı yaptı

    Koronavirüsü yenen, 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu.

    Virüsü yenen müdür plazma bağışı yaptı

    Koronavirüsü yenen, 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Kovid-19 hastaları için immün plazma bağışında bulundu. Okumuş’un, 3 Nisan’da yüksek ateşle gittiği hastanede yapılan testi pozitif çıkmıştı. Herkese alınan karar ve önlemlere uymasını öneren Okumuş, “Gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmasınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler” dedi. 

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