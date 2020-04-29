Voleybol ve hentbola korona darbesi

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda sezonu tamamlayan voleybol takımı ile Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde küme düşmesi kesinleşen hentbol takımlarının artık altyapı düzeyinde yarışacağını duyuran Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Yöneticisi Deniz Durmaz, “Koronavirüs salgınından sonra bilindiği gibi ülkemiz ve Dünya, hem sağlık hem de ekonomik durgunluk açısından olumsuz etkilendi. Başta futbol ekonomisi olmak üzere, Dünya sporunun takvimi ve işleyişi değişti. Bizler de kulüpteki 16 amatör branşın bu süreçte faaliyetlerini durdurduk. Hentbol ve voleybol bu süreçten en çok etkilenen profesyonel branşlarımız oldu” ifadelerini kullandı. Göztepe’nin hentbol şubesi yıllarca taraftarın desteğiyle ayakta kalıp ardından Mehmet Sepil’in başkanlığı devralmasıyla Süper Lig’e çıktı. Öte yandan spor okullarındaki ve altyapı takımlarındaki gençlerin evlerinden çalışmayı sürdürdüğünü anlatan Durmaz, “Spor okullarımızdan ve altyapı takımlarımızdan gençlerimize bu dönemde hem psikolojik hem de fiziksel aktivite olarak destek veriyoruz. Normalleşmenin başlaması ile birlikte yeniden olimpiyatlara ve Dünya Şampiyonalarına sporcu hazırlamaya, yine spor okullarımızda yüzlerce gencimize spor yaptırmaya devam edeceğiz. Yaşanan son durumlarla beraber isim sponsoru almadan kendi kaynaklarımızla bugüne geldiğimiz iki salon sporumuzda da faaliyetlerimize altyapı düzeyinde devam etme kararı aldık. Tekrar yarışmacı kimliğine bürüneceğiz” dedi.