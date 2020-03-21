21.03.2020 - 00:00 |
Voleybolda TFL Altekma adını finale yazdırdı
Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Play Off oynayan İzmir temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi Altekma, yarı final grubunu ilk 2’de tamamlayıp adını final grubuna yazdırdı.
Ankara’da oynanan yarı final maçlarında TFL Altekma, sırasıyla Kocaeli BŞB Kağıtspor’u 3-1 yenip, Haliliye Bld’ye 3-1 kaybettikten sonra son sınavında Cizre Bld’yi 3-1 dize getirerek 6 puan topladı.
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