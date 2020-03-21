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    HaberlerEge Haberleri Voleybolda TFL Altekma adını finale yazdırdı
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    21.03.2020 - 00:00 |

    Voleybolda TFL Altekma adını finale yazdırdı

    Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde Play Off oynayan İzmir temsilcisi Tevfik Fikret Lisesi Altekma, yarı final grubunu ilk 2’de tamamlayıp adını final grubuna yazdırdı.

    Ankara’da oynanan yarı final maçlarında TFL Altekma, sırasıyla Kocaeli BŞB Kağıtspor’u 3-1 yenip, Haliliye Bld’ye 3-1 kaybettikten sonra son sınavında Cizre Bld’yi 3-1 dize getirerek 6 puan topladı.

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