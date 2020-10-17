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    HaberlerEge Haberleri Yağmur suyu hatları tamamen değişiyor
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    17.10.2020 - 07:00 |

    Yağmur suyu hatları tamamen değişiyor

    Burhaniye Belediyesi, yağmur suyu giderlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve ilçedeki su taşkınlarının önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalarda Merkez Çay Caddesi ve civar sokaklarında yenileme işlemlerine başladı.

    Yağmur suyu hatları tamamen değişiyor

    Burhaniye Belediyesi, yağmur suyu giderlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve ilçedeki su taşkınlarının önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalarda Merkez Çay Caddesi ve civar sokaklarında yenileme işlemlerine başladı. Borazan ve Değirmen sokakların Çay Caddesi’ne bağlantılarının olduğu alanlarda yapılan altyapı çalışmalarında ortalama 800 metre yeni boru döşenecek.

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