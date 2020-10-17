Yağmur suyu hatları tamamen değişiyor

Burhaniye Belediyesi, yağmur suyu giderlerindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve ilçedeki su taşkınlarının önüne geçilebilmesi için yapılan çalışmalarda Merkez Çay Caddesi ve civar sokaklarında yenileme işlemlerine başladı. Borazan ve Değirmen sokakların Çay Caddesi’ne bağlantılarının olduğu alanlarda yapılan altyapı çalışmalarında ortalama 800 metre yeni boru döşenecek.