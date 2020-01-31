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    31.01.2020 - 07:00 | | BURHAN CEYHAN DHA

    Yağmur’u kurtaracak doktor aranıyor!

    AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yağmur Ekin Azun, 17 aydır beynindeki 6 santimetrelik tümörle yaşıyor.

    Yağmur’u kurtaracak doktor aranıyor!

    AYDIN’ın İncirliova ilçesinde, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Yağmur Ekin Azun, 17 aydır beynindeki 6 santimetrelik tümörle yaşıyor. Mahmut Azun (36) ve Nazan Azun (31) çifti, şehir şehir hastaneleri dolaşıp, 4 çocuklarından en büyüğü olan Yağmur Ekin’i sağlığını kavuşturacak doktor arıyor. Hastalığı nedeniyle bu yıl okula gidemeyen, eğitimine evde devam edilen Yağmur, sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

    ‘7 ay yaşar dediler’

    Germencik’teki jeotermal firmasında işçi olarak çalışan Mahmut Azun, derslerinde başarılı olan kızının saz çalıp, türkü söylediğini belirtti, “Ancak, doktorlar bize kızımızın 7 ay anca yaşayabileceğini söyledi. Biz, kızımızın sağlığına kavuşması için bir umut birçok ildeki üniversite hastanelerine gittik ama çare bulamadık. Kızımız gözümüzün önünde eriyor. En son Yeditepe Üniversite Hastanesi’ne gittik, raporları verdik; haber bekliyoruz. Kızımızı iyileştirecek doktor arıyoruz. İnşallah biri çıkar” dedi. Anne Nazan Azun da, “Kızım neşeli ve yürüyen koşan bir çocuktu. Kızımın iyileşip, o eski günlerine dönmesini istiyorum” diye konuştu. 

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