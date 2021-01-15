Yağmurun izleri siliniyor

İzmir’de önceki gece etkili olan, 212 işyeri ve hanede su baskınlarına yol açan şiddetli yağışın yaraları sarılıyor. Oluşan hasarı tespit etmek ve vatandaşın mağduriyetini gidermek için belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde, mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. İzmirlilere maddi destekte bulunulacak, eşya yardımı yapılacak” dedi.

Konak’ta seferberlik

Metrekareye 77.9 kilogram yağışın düştüğü Konak’ta da, koordineli bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucu hayat normale döndü. Ağaç devrilmesi ve su baskınlarına anında müdahale edildi. Sabahın erken saatlerine dek çalışan Konak Belediyesi ekipler; kepçe, kamyon ve süpürge araçlarını yağmurun etkilerini bir an önce giderebilmek için seferber oldu. Sökülen asfalt parçaları, sürüklenen toprak ve mil yığınları nedeni ile tıkanan mazgallar temizlendi. Biriken çamur yığınları ise yıkama araçları ile giderildi. Mahalle muhtarları ve vatandaştan iletilen şikayet ve talepler için ekipler hazır beklerken kontrol ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı tespitlerine devam ediyor.

Gaziemirlilerin yanında

Gaziemir’de de metrekareye saatte 49.2 kilogram yağmur düştü. Aşırı yağış sonucu evlerini ve iş yerlerini su basan yurttaşların yardımına koşan ekipler, arazözlerle taşkın yaşanan noktalardaki suları tahliye eden Gaziemir Belediyesi ekipleri, rögar kapaklarında meydana gelen tıkanıklıkları açtı, dere yataklarında oluşan taşmalara müdahale etti. Eşyalarının zarar görmemesi için de vatandaşa taşıma işlemlerinde yardımcı olundu.