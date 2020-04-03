03.04.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA
Yahşi, uzaktan toplantı yaptı
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim çalışmaları konusunda planlanan işlemleri değerlendirmek adına, İzmir’de bulunan 30 ilçe milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.
İzmir’deki ilçe milli eğitim müdürlükleri, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı ile koranavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan uzaktan eğitim çalışımları ve yapılması planlanan iş ve işlemleri değerlendirdi. Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları ile okul müdürlerinin mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda başlattığı çalışmalar hakkında da bilgi aldı.Yahşi, “Birçok öğretmeniz evlerinden maske üreterek sağlık çalışanlarına destek oluyorlar. Meslek liselerimizde sürekli dezenfektan ve maske üretimi yapılıyor. Günbirlik günüdür” dedi.
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