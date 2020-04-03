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    HaberlerEge Haberleri Yahşi, uzaktan toplantı yaptı
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    03.04.2020 - 07:00 | | MELİS KARAKUZULU DHA

    Yahşi, uzaktan toplantı yaptı

    İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan uzaktan eğitim çalışmaları konusunda planlanan işlemleri değerlendirmek adına, İzmir’de bulunan 30 ilçe milli eğitim müdürü ile video konferans yöntemiyle toplantı yaptı.

    Yahşi, uzaktan toplantı yaptı

    İzmir’deki ilçe milli eğitim müdürlükleri, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı ile koranavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlayan uzaktan eğitim çalışımları ve yapılması planlanan iş ve işlemleri değerlendirdi. Ömer Yahşi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatları ile okul müdürlerinin mahalle muhtarlarıyla işbirliği yaparak 65 yaşından büyüklerin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda başlattığı çalışmalar hakkında da bilgi aldı.Yahşi, “Birçok öğretmeniz evlerinden maske üreterek sağlık çalışanlarına destek oluyorlar. Meslek liselerimizde sürekli dezenfektan ve maske üretimi yapılıyor. Günbirlik günüdür” dedi. 

    İletişim Başkanı Altun’dan ‘ Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ video paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ dayanışma kampanyasını anlatan bir video paylaştı.
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    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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