Yalnız değilsiniz

İhtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaş arasında köprü görevi yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, umut olmaya devam ediyor. Tüm ilçelerde yardıma koşan Sevgi Eli, 2020 yılında 482 aileye 6 bin 551 adet ev eşyası yardımı yaptı. Afet ve yangın sebebiyle evi zarar görmüş 25 ailenin ev eşyalarını yeniledi. Bin 290 hayırseverin yaptığı ayni yardımı 6 bin 861 vatandaşa ulaştırdı. 17 bin 500 vatandaşa da gıda yardımında bulundu.

‘Alışveriş yapar gibi’

14 yıldır 34 bin 603 ailenin yardımına koşan Sevgi Eli’nin, bugüne kadar 138 bin 412 kişinin elinden tuttuğunu belirten Başkan Osman Zolan, “Sevgi Eli Mağazası ile vatandaşa destek olmanın yanı sıra arzu ettikleri şekilde, sanki alışveriş yapıyormuşçasına ihtiyaçlarını gidermelerini sağlayacak bir ortam oluşturduk. Erkek, kadın, çocuk, gelinlik ve damatlıkla ilgili reyonlarımız var. Bizim verdiğimizi değil kendi tercih ettiği, beğendiği giyim eşyasını alıp ihtiyacını gideriyor. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi ile koordine olan Sevgi Eli, yangın, afet gibi olaylarda eşyaları kullanılamaz hale gelen vatandaşın imdadına koşuyor. İtfaiyemiz evlerdeki, Sevgi Eli de gönüllerdeki yangınları söndürüyor” diye konuştu.

Aydın’da her sofraya sıcak yemek konuyor

Sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Aydın Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi binlerce kişiye yemek dağıtımını pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürüyor. Yemeklerde kullanılan etler ise yine Büyükşehir iştiraki olan Halk Ege Et’ten sağlanıp yeli üreticiye de destek olunuyor.

“Aydın’da hiç kimse yatağa aç girmez, kimse soğuktan üşümez; çünkü Aydın Büyükşehir Belediyesi var” diyen Başkan Özlem Çerçioğlu, 17 ilçede binlerce kişiye her gün sıcak yemek ulaştırdıklarını belirtti.

Yemekler gıda mühendislerinin kontrolünde, usta aşçıların görev aldığı Büyekşehir yemekhanesinde, mevsim koşulları, kalori değeri ve et-sebze dengesi gözetilerek üç çeşit olacak şekilde yapılıyor. Tüm Aydın’a zamanında ulaştırabilmek için geceleri başlanan yemek hazırlıkları, sosyal mesafe kurallarına uyularak ve tüm hijyen şartları sağlanarak hazırlanıyor.