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    HaberlerEge Haberleri Yamanlar domatesi canlandı
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Yamanlar domatesi canlandı

    Karşıyaka Belediyesi tarafından yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan girişimler sonucunda ‘Yamanlar domatesi’nin sofralara dönüş yolculuğu başladı.

    Yamanlar domatesi canlandı

    Karşıyaka Belediyesi tarafından yerel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla başlatılan girişimler sonucunda ‘Yamanlar domatesi’nin sofralara dönüş yolculuğu başladı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yüzde 95 saflık ayarı tespit edilen tohumun sahibi Cafer Esen’in tarlasında ve Karşıyaka Belediyesi’ne ait serada, ilk etapta 3 bin fide yetiştirildi ve muhtarlık aracılığıyla tespit edilen 22 köylüye ücretsiz olarak dağıtıldı.
    Üreticilerin tarlalarında Yamanlar toprağı ile buluşan fideler, Ağustos sonu itibariyle ürün vermeye başlayacak. Başkan Cemil Tugay, “Gelecek yıl çok daha kapsamlı bir çalışmayla üretimi artıracağız” dedi. ulaşmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

     

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