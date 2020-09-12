Yangın izleri silindi

Pamukkale Belediyesi, yangın sonucu evi yanan Karakurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Çabuk isimli vatandaşın yaralarını sardı. Başkan Avni Örki’nin talimatıyla, yanan ev eski görünümüne kavuşturuldu.

Yangının kendilerine maddi ve manevi büyük zararlar verdiğini ifade eden Çabuk, “Bu kötü zamanımızda Pamukkale Belediyesi hep yanımızda oldu. Ekipler, evin dış cephesine sıva yapıp, tüm evi boyadılar. Başkanımıza bize verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi. Zehra Çabuk da, “Zor günler geçirdik. Bu süreçte Pamukkale Belediyesi maddi ve manevi konularda bize destek oldu. Başkan Örki ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.