Yapılandırmalar için son yedi gün

Bergama Belediyesi’ne günü geçmiş borçları bulunan vatandaşların yapılandırma işlemlerinde sona yaklaşılıyor. Belediye girişinde bulunan Haluk Elbe Salonu’nda oluşturulan tahsilat bölümünde işlemler rahatlıkla yapılıyor. Başvurular 31 Aralık 2020 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar www.bergama.bel.tr web adresi üzerinden e-devlet şifresi ile ‘giriş yap’ lingi üzerinden şifreler tuşlanarak, ya da belediyeye şahsen başvuruda bulunarak yapabiliyor.