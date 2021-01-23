Yapılaşma yasak

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), Manisa Akhisar’da geçen yıl 22 Ocak’ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 8 bin artçı üreten Kırkağaç fayında inceleme yaptı. Uzmanlar, fayın yıkıcı depremlere neden olabileceğini bildirdikleri raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sundu. Bunun üzerine fay hattı üzerinde yapılaşma yasağı getirildi. Kazdıkları 10 hendekle üç ay boyunca fayın jeolojik geçmişini araştırdıklarını belirten DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Kırkağaç fayında yaptığımız çalışmada, bu fayın geçmişte yüzeye kadar gelerek yıkıcı deprem oluşturmuş ve bunu en az 3 kez yapmış. Gelecekte de bunu yapma ihtimali var. Şu an 5 kilometre uzunluğunda 75 metrelik alan yerleşime kapatıldı” diye konuştu.