Yapmamız gereken tek şey üretmek

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Menemen’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy tarafından ağırlanan İzmir Kılıç, Menemen gezisine Emiralem’de bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’yle başladı. Ardından, Menemen Belediyesi’ne ait ‘Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni ziyaret eden ve burada ekim etkinliğine katılan Kılış ve Aksoy, Emiralemli kadınlarla birlikte hem çalıştı hem de sohbet etti. “Hem emekçi kadınlarımızın Anneler Günü’nü kutladık, hem de onlarla birlikte üretime katıldık” diyen Kılıç, şöyle konuştu:

“Salgınla birlikte, bir ülkenin ayakta kalması için, ekonomisinin iyi olması için tek gerekli olan şeyin üretim olduğunu ve önceliğinin insanların karnını doyurmak olması gerektiini daha iyi anladık. CHP’li belediye başkanları da yüzünü tarıma ve emeğe dönüp kendine yetebilmeyi, sosyal devletin nasıl olması gerektiğini en güzel şekilde gösteriyor.”

Köylü pazarı

Emiralem’den sonra Menemen Belediyesi Aşevi’ne geçen Kılıç ve Aksoy, her gün 2 bin aileye ulaştırılan iftarlıkların hazırlanmasına yardım etti. Aksoy ve Kılıç son olarak da yapımı devam eden Üretici Köylü Pazarı inşaatını inceledi.