Yaptırım geliyor...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir’in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde incelemelerde bulundu, dün de Bergama’ya gitti. Bayındır’da bir serayı ziyaret eden Pakdemirli, geçen günlerde Meclis’te görüşülen hobi bahçelerine getirilecek yaptırım ve düzenlemelerle ilgili olarak, “İlk Torba Yasa’da hobi bahçesi açılmasına yaptırım getirilecek” dedi; daha önce üretime başlayan bahçelere ilişkin de, “Yasak olan yasaktır. O bölgelerde de üretime son verilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayındır’ı ziyareti sırasında müjdelediği, Süs Bitkileri Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulacağı alana da giden Pakdemirli, Belediye Başkanı Uğur Demirezen ve yetkililerden bilgi aldı, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü personeliyle de bir araya geldi. Başkan Demirezen, “Sayın Bakanımızla Organize Sanayi Bölgemizin alanını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Ayrıca Ergenli Barajımızın tamamlanması, Pınarlı bölgesinde sulanamayan bölgenin Aktaş Barajı’ndan yeni bir hatla sulanması, hayvan barınağı, hayvan pazarı, Ergenli Deremizin ıslahı ve yeni mesire alanlarımızın sözünü aldık” diye konuştu.

Yeraltı barajı sözü

Bakan Pakdemirli, Kiraz’da Belediye Başkanı Saliha Özçınar, çiftçiler, muhtarlar, kooperatif yöneticileri ve STK temsilcileriyle ortak akıl toplantısı yaptı. Kiraz için imkânları seferber ettiklerini belirten Pakdemirli, “Son 18 yılda 270 milyon lira tarımsal destek verdik. 2 baraj yaptık, 5 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 550 bin fidan toprakla buluştu” dedi. Başkan Özçınar sosyal medyadan, “Tarım ve Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir Pakdemirli, ilçemiz Suludere Mahallesi’ne büyük bir müjde verdi. Suludere Yeraltı Barajı ilçemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Yangına 10 dakikada müdahale edilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alınan tedbirler ve teknolojik altyapı sayesinde orman yangınına ilk müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya kadar indirdiklerini belirtti, 2023 hedeflerinin bu süreyi 10 dakikaya düşürmek olduğunu söyledi.

2020’de orman yangınlarına daha erken ve etkili şekilde müdahale etmek için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: “Yangın başlangıcı ve yangın sırasındaki görüntülerin teknolojik olarak değerlendirilip erken, etkin ve en tasarruflu olarak müdahale edilmesi için 1 adet insansız hava aracı (İHA) kiralandı. Bu aracımız, 1 Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında 90 gün süreyle görev yapacak.

Geliştirilecek yapay zekâ uygulaması ile yangınlar otomatik olarak tespit edilecek ve yangının seyri anlık olarak yangın kontrol merkezine aktarılarak, söndürme stratejisinin belirlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak.”

‘Ağaçlandırma yapılacak’

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 29’unun ormanlarla kaplı olduğunu ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, yangından zarar gören alanların tamamının Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yeniden ağaçlandırıldığını söyledi.